Sindicats i societat civil mantenen el pols al Suprem per la sentència de les hipoteques

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ja publica, des d'aquest passat divendres, el reial decret llei per modificar l'article 29 de l'impost de transmissions patrimonials, més conegut com l'impost de les hipoteques. D'aquesta manera és la banca i no el client qui l'assumeix a partir d'ara, si bé aquesta setmana el Tribunal Suprem va dir el contrari i va generar una important onada d'indignació entre la ciutadania perquè, a diferència del que preveia la llei, el canvi de jurisprudència no es va aplicar i, per tant, tampoc va tenir caràcter retroactiu.Aquesta anomalia legal avalada pel tribunal que dirigeix Carlos Lesmes ha estat criticada per diversos actors. El govern espanyol i el català, per exemple, però també els col·lectius de consumidors, els sindicats, les entitats i la ciutadania en general. La decisió del Suprem havia d'aclarir les conseqüències de la sentència del 16 d'octubre del mateix Suprem , que suposava un gir de 180 graus a la doctrina establerta fins al moment. El motiu de la controvèrsia, però, venia motivat per la possibilitat que els clients poguessin reclamar el valor de l'impost al banc, de forma retroactiva durant els últims quatre anys.Això suposava, si es donava la raó als clients, que més de 235.000 persones podien reclamar la devolució de 830 milions d'euros en concepte l'impost, només al Principat. La xifra estatal s'enfilava a 3.631 milions d'euros, si es feien efectius el milió i mig de reclamacions.Davant d'això els principals sindicats catalans i les entitats ja s'han començat a mobilitzar aquest divendres davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la sentència que, segons manifesten, afecta directament la vida de milers de persones i treballadors. Ho han fet CC.OO. UGT, USOC, la Federació de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) i Òmnium, entre d'altres, en un clam contra els "despropòsits judicials" d'aquest tribunal en favor de la banca i els "lobbies econòmics".La PAH també s'ha manifestat a Barcelona i seguirà denunciant la sentència durant tot el cap de setmana davant del Tribunal Suprem de Madrid aquest dissabte a les 18.00 hores. Un "David contra Goliat", denuncien a través del seu manifest, en què vinculen la figura dels 15 magistrats que van votar a favor de mantenir la doctrina antiga, a la de "15 marionetes obeint la banca" i donant via a "lleis antidemocràtiques"."La sentència del TS és un reflex que la justícia espanyola està contaminada pels grups de pressió immobiliaris i financers", també lamenten, i assenyalen que "no pot ser que no es tingui en compte els consumidors". Per la seva part, partits polítics com Podem han fet crides a manifestar-se i, fins i tot el govern de Quim Torra ha anunciat denunciarà el Suprem davant la Fiscalia, perquè considera que l'alt tribunal pot haver comès fets delictius. Les mobilitzacions, però, s'expandeixen també a altres sectors, com és el del lloguer. El Sindicat de Llogaters de Barcelona convoca aquest dissabte a les 18.00 hores a plaça Urquinaona de Barcelona, conjuntament amb altres col·lectius en defensa de l'habitatge, una manifestació que reforçarà les mateixes reivindicacions.

