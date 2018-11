Borrell admet que no pot impedir l'obertura de les delegacions catalanes

El ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, ha admès aquest divendres que no pot evitar l'obertura de les noves delegacions catalanes a l'estranger tot i l'informe desfavorable emès. "La llei fa que haguem d'emetre la nostra opinió, però no podem fer res per impedir-ho, ja que l'informe és purament informatiu", ha afirmat en declaracions a la premsa.Segons ha explicat, la posada en marxa de les sis noves oficines catalanes "no es correspon amb l'estratègia de política exterior de l'Estat" ja que en el passat s'han utilitzat "fonamentalment per potenciar el procés i desacreditar Espanya". "Creiem que el nostre informe havia de ser desfavorable. No podem aplaudir però tampoc no podem impedir-ho", ha justificat.Les delegacions, ha insistit, són "instruments al servei del procés independentista". Amb tot, Borrell ha repetit que l'informe sobre les delegacions als Balcans, els països Bàltics, Portugal, el Mediterrani, l'Europa Central i els països nòrdics és "preceptiu però no vinculant" i que, en conseqüència El Govern pot no fer-li cas. "I ja sabem que no l'hi farà, per tant seguiran endavant i només podrem recórrer als tribunals quan les accions siguin contràries a la llei", ha afegit preguntat per quines accions emprendrà el govern espanyol."La llei estableix que el govern, a través dels ministeris d'Exteriors, Hisenda i Administracions Públiques, ha d'emetre un informe obligatori, però no vinculant, que expressa una opinió que es pot seguir o no", ha conclòs.Segons la informació publicada dijous a El Periódico i confirmada per l'ACN, el ministeri d'Exteriors és l'únic dels tres ministeris que han de fer informes sobre les delegacions que ha posat impediments a les noves oficines. Els altres dos, Hisenda i Política Territorial, no hi tindrien problema.

