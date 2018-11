Retiren, 33 anys després, unes rentadores estimbades a Peramola

33 anys. Aquest ha estat el temps que s'ha trigat a retirar unes rentadores estimbades al barranc de Sant Honorat, a Peramola, a l'Alt Urgell. Els electrodomèstics es van utilitzar per rodar un anunci de Zanussi en què es veia una rentadora caient barranc avall. Ara, 33 anys després, la iniciativa d'un escalador ha permès retirar els aparells de la muntanya. Aquest és l'anunci:Tal com ha informat TV3 , el rescat s'ha fet amb un helicòpter perquè no hi ha accés per terra. Sant Honorat, el lloc on es va fer l'anunci, és un lloc molt freqüentat per escaladors, que desconeixien la presència de rentadores.Jordi Ceballos, l'escalador que ha impulsat la retirada dels aparells, va contactar amb Electrolux, l'empresa sueca que va absorbir Zanussi, i van activar junts el rescat dels electrodomèstics. Una desena de persones han participat en el trasllat de prop de 400 quilos de ferralla per tancar una història que s'ha allargat més de tres dècades.

