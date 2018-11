La factura del FLA: la Generalitat haurà de tornar a l'Estat 6.713 milions el 2019

VENCIMENTS DEL FLA I ALTRES MECANISMES D'ENDEUTAMENT RETORNATS A L'ESTAT, PER PART DE LA GENERALITAT (EN MILIONS D'EUROS)

REPARTIMENT DEL DEUTE DE LA GENERALITAT, ENTRE ELS MECANISMES DE LIQUIDITAT DE L'ESTAT I EL MERCAT PRIVAT (EN MILIONS D'EUROS)

Els mecanismes de l'Estat per facilitar l'endeutament autonòmic van suposar un baló d'oxigen a les finances de la Generalitat, sobretot a partir del 2012, quan aquesta va adherir-se al fons de liquiditat autonòmica (FLA). Tot i això, i malgrat el que determinats dirigents de l'Estat hagin anat insinuant, el FLA no és cap regal, sinó que és un préstec que cal anar tornant. En concret, aquest 2019, la Generalitat haurà de pagar a l'Estat 6.712,8 milions en concepte de venciments d'aquest deute, interessos a banda.És un dels elements que condicionen els pressupostos catalans de l'any que ve, el projecte dels quals està previst que arribi al Parlament a mitjans de desembre i, per tant, que s'aprovi al febrer o març, en cas que el Govern trobi els suports necessaris. Per aquest motiu, el vicepresident i conseller econòmic, Pere Aragonès, començarà en breu una nova ronda de contactes amb la resta de forces No serà, però, el primer any en què la Generalitat ha de començar a retornar préstecs a l'Estat, tot i que aquesta quantitat ha anat augmentant any rere any. Els venciments del 2016 no van arribar als 2.900 milions d'euros, mentre que aquest 2018 han quedat en 5.454,2 milions. Segons les previsions del mateix Govern, el FLA no es deixarà de pagar fins al 2027, tot i que aquesta data quedarà curta, atès que l'any que ve es tornarà a demanar un nou préstec, davant la incapacitat, per ara, de tornar al mercat privat de deute.En concret, la Generalitat preveu necessitar uns 8.050 milions d'euros de l'Estat, una quantitat no massa superior a la que li haurà de retornar. Les quantitats que rep del FLA, per tant, serveixen essencialment per saldar els venciments d'aquest i, d'aquesta manera, tan sols s'està allargant el deute en el temps. La quantitat percebuda d'aquest 2018 es preveu que sigui d'uns 9.457 milions, uns 4.000 milions més del que va tornar. El diferencial es va reduint clarament.Com que no s'eixuga el deute amb l'Estat i, en canvi, sí que es va amortitzant el de les entitats privades, el percentatge de deute de la Generalitat en mans del FLA ha anat creixent els darrers anys a una velocitat notable. El 2014 va acabar representant ja la meitat del total, aquest 2018 ja serà del 74,2% i l'any que ve pujarà menys, fins a representar el 75,5%. El deute contret per la Generalitat amb l'Estat ascendirà a quasi 60.000, motiu pel qual aquesta espera amb candeletes que els governs socialistes valencià i balear se'n surtin en la seva pressió a Pedro Sánchez per aconseguir una condonació, almenys parcial, dels seus respectius deutes, per tal que la mesura es generalitzi.

