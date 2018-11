Així sona el nou disc de Sopa de Cabra

Sopa de Cabra ha publicat aquesta matinada, per sorpresa, un nou àlbum a les xarxes socials. El disc, titulat La Nit dels Sopa, és un recull dels directes enregistrats durant el concert de comiat de la gira 2016-2017, al Pavelló de Fontajau de Girona i emmarcat en la primera edició del festival La Nit dels Sopa. La resta de temes es van gravar durant un concert a Porreres, Mallorca.



La pista que obre el CD és inèdita: una col·laboració amb Ramon Miravet per versionar el clàssic Podré tornar enrere, que obre la porta, tot seguit, d’onze temes més entre els quals destaquen els coneguts L’Empordà, Camins o cançons del seu darrer disc com Cercles.

