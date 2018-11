Artur Mas, en 10 frases a TV3: «La desobediència de la CUP a Berga és de cartró pedra»

Quatre anys després de la consulta del 9-N, Artur Mas -inhabilitat dos anys per desobediència i amb el patrimoni embargat- ha estat entrevistat a TV3. Mas ha explicat que no s'imaginava que la repressió de l'Estat arribés fins als extrems on ha arribat, malgrat assegurar que estava disposat a assumir els "danys col·laterals" derivats de la seva actuació política."El 9-N era un gran compromís que teníem, no vam tirar la tovallola, estàvem sols políticament i desesperats, però vam decidir tirar endavant", ha explicat. L'expresident ha reivindicat també el paper dels voluntaris, que van ajudar a fer allò que la Generalitat ja no podia fer perquè l'Estat "li trencava les cames i li lligava les mans".Aquí teniu un resum de l'entrevista en 10 frases:1. "Sempre vam voler saber quina era l'opinió majoritària del poble per seguir el camí".2. "Davant l'èxit organitzatiu, participatiu i dels resultats del 9-N, al govern espanyol van quedar desconcertats i enrabiats com a mones. I quan s'enrabien surten per demostrar qui mana i que poden reprimir".3. "Rajoy va convocar eleccions el 21-D pensant que l'independentisme perdria la majoria absoluta".4. "Vaig proposar convocar eleccions després del 9-N amb una llista unitària, 18 mesos per acabar el procés; eleccions ràpides amb la llista unitària i retirada-me al cap dels 18 mesos".5. "Els resultats del 27-S permetien tirar endavant el programa electoral i el procés, però no culminar-lo. Però no culminar-lo no volia dir aturar-lo".6. "Tornaria a fer el pas al costat i a elegir Carles Puigdemont".7. "L'independentisme ha de guanyar les municipals. Necessitem gent que no miri cap a un altre costat".8. "Estic condemnat per desobediència i no m'agrada desobeir. Els líders del procés van decidir no desobeir després de l'1-O i hi vaig estar d'acord. Si per desobediència entenem el que ha fet l'alcaldessa de Berga de la CUP, això és una desobediència de cartró pedra, per semblar que quedes bé".9. "Més que ni un pas enrere, que ja està assumit, comencem a identificar quines passes endavant hem de fer".10. Sobre els pròxims moviments de l'independentisme: "Hem d'aprofitar el judici dels propers mesos com un enorme aparador per desgastar les estructures de l'Estat; hem de guanyar les eleccions municipals; intensificar l'acció de Govern, que el Govern estigui present a tot arreu, que s'expliqui sobre tot i resolgui qüestions. És clau governar bé; i per últim, identificar bé els actors que poden seguir implementant el projecte sobiranista, com ara el consell per la República, el partits polítics, les entitats sobiranistes, els catalans arreu del món".

