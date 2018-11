Sánchez Llibre es proposa el repte de liderar el retorn de les empreses

El nou president de Foment del Treball , Josep Sánchez Llibre, ha assegurat que vol "liderar el retorn de les empreses" que han marxat de Catalunya. Ha afirmat que "hi ha seguretat jurídica" i que ha parlat amb moltes de les companyies que han traslladat la seva seu per convèncer-les del retorn. El nou líder dels empresaris catalans s'ha manifestat capaç d'aconseguir el retorn de la majoria en els propers anys i ha insistit en què hi haurà bones notícies en els primers mesos del 2019.Sánchez Llibre ha dit que cal contribuir a obrir espais de diàleg i que a mesura que això s'evidenciï, el retorn serà més ràpid. Però s'ha mostrat prudent, tot dient que és un tema "que no serà fàcil". El retorn d'empreses s'ha convertit en la prioritat del nou cap de la patronal i Sánchez Llibre ha subratllat que "aquestes empreses tindran en Foment el seu aliat". Alhora, ha recordat que la majoria de les empreses ha decidit continuar, fet que demostra que l'activitat empresarial té plenes garanties jurídiques.Sánchez Llibre ha manifestat la seva voluntat que la patronal vallesana Cecot es reincorpori a l'organització empresarial, de la qual va ser expulsada fa uns mesos . Ha anunciat que mantindrà una propera reunió amb el president de la Cecot, Antoni Abad, per posar fi a la trencadissa entre totes dues entitats i s'ha mostrat optimista sobre el resultat d'aquesta trobada: "No tinc el més mínim dubte que ens entendrem".Sánchez Llibre ha expressat que cal treballar per la unitat empresarial, però ha posat una condició perquè la retrobada amb la Cecot es produeixi: que es compleixin les normes d'actuació establertes a Foment i que totes les organitzacions territorials estiguin satisfetes. Un esment indirecte a un dels problemes de fons que van dur a l'expulsió: que la Cecot eviti la competència amb altres entitats territorials de Foment.Aquesta ha estat la primera setmana de Josep Sánchez Llibre al capdavant de Foment del Treball, amb nombrosos contactes interns, per prendre el pols a la casa, i també amb institucions. Ha demanat ja una trobada amb el presdient de la generalitat i l'alcaldessa de Barcelona, així com amb el president del Parlament. També ha contactat amb Josep González, president de la Pimec -amb qui Foment manté una llarga disputa sobre la representativitat de les seves organitzacions-, per preparar una trobada propera amb l'objectiu d'assolir "la unió patronal".El nou president de Foment ha començat una àmplia renovació de la cúpula directiva a l'organització. S'han canviat les presidències de diverses comissions i se n'han creat de noves, amb l'entrada de dones empresàries en llocs clau: Marta Colet (Agbar) a la comissió de Desenvolupament Sostenible; Sílvia Parera (Confecat) a Turisme i Serveis; Anna Cornadó (Copisa) a Infraestructures; Francina Valls (Criteria) a Igualtat; Anna Maria Sánchez (Ametic) a Societat Digital, de nova creació; Marta Angerri (Ucsa) a Agenda 2030; Roser Fernández (Unió Catalana d'Hospitals) a Atenció a les Persones i Salut; Josep Maria Martí (Moventia) a Logística; Eloi Palà (Aijec) a Emprenedors.Continuen en el seu lloc Valentí Pich (BNFIX Pich Advocats) a la comissió d'Economia; Manuel Rosillo a Formació i Maria Àngels Tejada (Randstad) a Laboral. Però el president de Foment ha assegurat que es produiran més canvis a les comissions de la casa.A preguntes dels periodistes, Sánchez Llibre s'ha manifestat crític amb la situació dels presos polítics. El president de Foment ha recordat que ell ha estat legislador i creu que els qui han elaborat les lleis han d'admetre l'error d'haver previst un empresonament provisional. Ha afirmat que "la presó preventiva és inhumana" i que "ningú hauria d'estar a la presó sense haver tingut una sentència". Ha dit que a la presó hi té amics personals i que ell sent molt la seva situació.Sobre el boicot impulsat per l'ANC a les empreses que van marxar després de l'1-O, el president de Foment ho ha definit com "una barbaritat que afectarà l'economia productiva i que a qui afectarà serà als treballadors". "Seria un error total" i ha afirmat que Foment està per evitar enfrontaments i boicots, que l'únic que aconsegueixen és estendre un sentiment d'inseguretat jurídica.

