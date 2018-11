Homenatge a Forcadell un any després del seu primer empresonament

L’Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC), el grup de treballadors de la Generalitat que es va constituir ara fa un any per combatre el 155, s'ha reunit aquest divendres a l'auditori del Parlament de Catalunya per homenatjar l'expresidenta de la cambra, Carme Forcadell, un any després que va ser empresonada per primer cop.A l'acte, que també ha reunit consellers, membres de la Mesa i diputats dels partits independentistes i dels comuns, el president del Parlament, Roger Torrent, ha fet una crida a "no tancar els ulls davant la injustícia" i "continuar treballant" fins que els presos i "exiliats" quedin en llibertat.Per a Torrent, "els republicans i tots els demòcrates" tenen aquest "deute" amb l'expresidenta de "continuar lluitant", ja que, segons assegura, els membres de l'antic govern "l'únic que han fet és espectar els drets fonamentals", "no han comès cap delicte" i, per tant, diu que està sent "víctimes d'una injustícia inacceptable". L'acte ha acabat amb crits de "llibertat".

