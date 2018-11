Uns 2.500 porcs moren en l'incendi d'una granja al Pla de l'Estany

Uns 2.500 porcs han mort aquesta dijous a la matinada en l'incendi d'una granja porcina a Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany. Una nau de 20 per 50 metres ha cremat completament. Aquest divendres al matí ja no quedava, flama però sis dotacions dels Bombers que encara hi treballen.



Els Bombers han rebut l'avís quan faltaven quatre minuts per a les set del matí. La granja estava situada al quilòmetre 1 de la GIV-5145.

6 dotacions #bomberscat estem treballant en l'incendi d'una granja porcina a Cornellà del Terri. Uns 2.500 porcs han resultat morts i una nau, de 20m x 50m, ha cremat completament. Ara mateix ja no hi queda flama. — Bombers (@bomberscat) 9 de novembre de 2018

