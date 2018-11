Milers de madrilenys votaran si volen monarquia o república

Es tracta d'una consulta popular no vinculant però que, segons els organitzadors, ha de servir com a caldo de cultiu per a posar el focus en el debat sobre quina ha de ser la forma de govern a Espanya. Els organitzadors esperen que la unió de diferents entitats, associacions i moviments polítics en aquesta coordinadora faci que s'estengui a d'altres punts aquesta inquietud per preguntar als ciutadans.Els organitzadors comunicaran la consulta a la delegació del govern espanyol a Madrid i als ajuntaments respectius perquè ocuparan espais públics al carrer per situar les almenys 60 meses de votació. Però afirmen que no han hagut de tramitar cap més permís. "És com si féssim una enquesta, no és vinculant", afirma Gimeno.La coordinadora defensa el dret a decidir i que els ciutadans es puguin expressar mitjançant el vot. En aquest sentit, reconeixen que el referèndum de l'1-O a Catalunya on es promovia la república catalana els ha animat a tirar endavant el seu moviment. "El referèndum va suposar donar un cop de peu a la Constitució del 1978, que ens sembla restrictiva, i ara volem seguir pera quest camí", ha manifestat Gimeno.A la capital espanyola s'han viscut anteriorment algunes iniciatives similars. El barri de Vallecas va votar al juny si preferia una monarquia o una república i més de 7.000 veïns van anar a les urnes. La república es va imposar amb el 89% dels vots.Ara, la iniciativa s'estén i estan cridats a les urnes els veïns de set barris (inclòs, de nou, Vallecas) i de cinc municipis de l'àrea urbana de Madrid.La iniciativa recorda les consultes independentistes que van iniciar-se a Arenys de Munt el 2009 i que van acabar estenent-se per d'altres municipis catalans.