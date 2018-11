Investiguen si l'home que volia matar Sánchez va passar informació sobre l'1-O a la Guàrdia Civil

El franctirador de Terrassa que volia matar Pedro Sánchez va treballar com a vigilant de seguretat del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i ara, segons ha explicat Rac1 , s'investiga si va passar informació sobre l'1-O a la Guàrdia Civil. Fonts del CTTI i del Govern asseguren que Manuel Murillo va fer captures d'imatges de les càmeres de videovigilància. Ara, la policia ha traslladat al jutjat de terrassa aquesta branca del cas per saber si aquests fets són constitutius de delicte.Els Mossos ho van descobrir mentre investigaven l'intent d'atemptat contra el president espanyol. Murillo va fer captures d'imatges de les càmeres de seguretat de les entrades i sortides del CTTI que, a més, hauria enviat a diverses persones, algunes d'elles vinculades a la benemèrita.L'últim cop que l'home va treballar al CTTI va ser com a vigilant de seguretat el 21 de desembre, per reforçar el dispositiu durant les eleccions al Parlament. La investigació vol saber si també hi treballava en els mesos previs a l'1-O i si va aprofitar el seu lloc de feina per col·laborar amb la Guàrdia Civil i els altres cossos policials.

