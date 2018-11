Dues persones intoxicades per inhalació de fum en un incendi a Manresa

Dues persones han resultat intoxicades per inhalació de fum en un incendi d'un habitatge a Manresa. Els dos ferits, un home de 74 anys i una dona de 73, han estat evacuats a l'Hospital General de Manresa. L'avís és d'un quart d'onze de la nit.Cinc dotacions de Bombers han treballat per apagar el foc, que s'ha donat per extingit un quart d'hora més tard. Ha cremat una habitació del segon pis, on viuen els dos ferits. La resta del pis ha quedat afectat per fum, així com l'escala comunitària. S'ha confinat el veïnat de forma preventiva.

