Maragall planta cara a Borrell: «El Govern crearà sis noves delegacions»

Es confirma l’atac directe del @MAECgob a l’acció exterior catalana.

No ens deturaran.

Obrim ja a Washington i el Govern aprovarà immediatament la creació de 6 noves delegacions. https://t.co/qhLSGzNpsL — Ernest Maragall (@ernestmaragall) 8 de novembre de 2018

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, ha assegurat aquest dijous que el Govern "aprovarà immediatament la creació de sis noves delegacions". En una piulada, Maragall ha acusat el ministeri d'Exteriors de Josep Borrell de fer un "atac directe" a l'acció exterior catalana per un informe publicat pel diari El Periódico que apunta que la diplomàcia espanyola s'oposarà a l'obertura de noves delegacions perquè considera que són "lesives pels interessos de l'Estat".Segons el text publicat pel diari, Borrell és contrari a l'obertura de les delegacions proposades als Balcans, els països Bàltics, Portugal, el Mediterrani, l'Europa Central i els països nòrdics."Es confirma l'atac directe del ministeri d'Exteriors a l'acció exterior catalana. No ens deturaran. Obrim ja Washington i el Govern aprovarà immediatament la creació de sis noves delegacions", ha replicat Maragall.Exteriors té previst reobrir la delegació a Washington el proper 15 de novembre, després d'haver posat en marxa de nou les oficines a Berlín, Londres i Roma. En les properes setmanes, també es reobriran les delegacions a França i Suïssa.Segons El Periódico, el ministeri d'Exteriors és l'únic dels tres ministeris que han de fer informes sobre les delegacions que ha posat impediments a les noves oficines. Els altres dos, Hisenda i Política Territorial, no hi tindrien problema.De fet, Borrell tampoc ha vist amb bons ulls la reobertura de les delegacions tancades durant el 155, i va enviar el Govern als tribunals per no haver esperat als informes tècnics requerits abans de tornar-les a posar en marxa.

