La nova regidora de la CUP de Berga s'estrena però manté buida la cadira de Venturós

Ramon Camps, nou portaveu d'ERC de Berga. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Roser Valverde, la persona que ocuparà l'escó que deixa vacant Montse Venturós al plenari de Berga, ha promès el càrrec aquest dijous. Ho ha fet compremetent-se a "treballar pel poble de Berga" amb referències a "la seva alcaldessa" i també als Països Catalans. Valverde ha assumit les regidories de Personal, Participació Popular i Econòmica. Roser Valverde és historiadora de formació i portaveu de la Plataforma pels Democràtics i Polítics de Berga. Treballa com a auxiliar administrativa a l'Ajuntament de Bagà.El portaveu del PDECat, Ramon Minoves, ha recordat a l'equip de govern de la CUP de Berga que el seu grup estava disposat a "mantenir els equilibris" del plenari després de la inhabilitació de l'alcaldessa Montse Venturós, per la qual cosa ha considerat que no feia falta que s'escollís un nou regidor. CUP i PDECat tenen 6 regidors cadascun al plenari, d'acord amb els resultats de les municipals de l'any 2015. El tinent d'alcalde Oriol Camps ha explicat que si bé s'ha pogut deixar vacant la titularitat de l'alcaldia, legalment no era senzill deixar de cobrir el lloc d'un regidor. Malgrat l'entrada de Valverde, l'executiu local ha afegit una nova cadira al plenari i ha deixat buit el que fins a principi d'octubre era el seient de l'alcaldessa Montse Venturós.Coincidint amb la promesa del càrrec de Roser Valverde, també ha assumit la seva acta de regidor, el nou portaveu d'ERC, Ramon Camps, que serà alcaldable a les eleccions de 2019 i que substitueix Ermínia Altarriba, que va plegar i apartar-se de la política local fa aproximadament un mes.

