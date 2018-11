La Generalitat recuperarà competències que li va prendre la Llei Wert

La proposta de reforma de llei educativa del govern espanyol preveu retornar a les autonomies amb llengua cooficial, i per tant a la Generalitat, competències en la decisió del currículum de les matèries i també en la regulació de l'ús de la llengua cooficial. Segons la proposta, el Ministeri d'Educació planteja tornar a establir que l'Estat determini un 55% del currículum de les matèries. El moviment de l'executiu de Sánchez preveu fulminar pas a pas els elements cabdals de la coneguda com a Llei Wert.



En aquest sentit, es preveu dur a terme una regulació d'acord amb la sentència del TC que va anul·lar l'ajuda de 6.000 euros per a l'escolarització en castellà que es preveia a la LOMCE. La proposta del govern espanyol també es fixa l'objectiu d'evitar la doble via en el quart curs de l'ESO, i elimina els ''itineraris'' que havia dissenyat el ministre Wert per segregar els alumnes que continuessin els estudis a l'FP o a Batxillerat. D'aquesta manera es vol assegurar que qualsevol estudiant que acabi l'ESO tingui la mateixa titulació.

El Ministeri argumenta que hi ha "raons d'urgència i oportunitat" per promoure una modificació de la llei en vigor que comporti "l'eliminació dels aspectes més lesius introduïts per la LOMCE". El govern espanyol, però, afegeix que més endavant caldrà dur a terme una "reforma integral de la normativa vigent". Tot i que consideren que el més "desitjable" seria derogar l'actual llei, admeten que fer-ho no aportaria seguretat jurídica.La proposta de Celáa aposta per eliminar les revàlides a 6è de Primària i a 4t d'ESO, actualment suspeses a l'espera d'un pacte d'estat per a l'educació. Aquestes avaluacions es convertiran en mostrals i plurianuals, per tal de conèixer l'estat del sistema educatiu, rendir comptes per part dels centres i orientar les mesures de gestió dels centres i les polítiques de les administracions. A Catalunya, aquestes proves ja es duen a terme amb caràcter censal per part del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. En una mateixa línia, es vol tornar a desvincular les proves d'accés a la universitat a l'obtenció del títol de Batxillerat, un aspecte que a Catalunya s'ha mantingut.Tal com s'havia avançat, l'assignatura de religió perdrà el seu caràcter avaluable i serà optativa sense l'obligació de cursar una matèria alternativa per als qui no sol·licitin cursar-la. A Batxillerat també es deixarà de considerar la religió com una matèria específica. En canvi, al segon o tercer cicle d'Educació Primària, i a 2n o 3r d'ESO, els alumnes hauran de cursar l'assignatura d'Educació en valors cívics i ètics.Fonts del Departament d'Ensenyament han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que veuen amb bons ulls, en línies generals, la proposta que arriba del Ministeri, tot i que consideren que en algun aspecte es podria anar més enllà. Per exemple, la proposta preveu reforçar la "prioritat" en el règim de concerts per a centres que s'organitzin sota el principi de coeducació de nens i nenes. En canvi, per a la Generalitat la coeducació hauria de ser un "requisit".

