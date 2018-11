Cunillera insta el Parlament a aprovar un pla de retorn d'empreses en comptes de reprovar el rei

La delegada del Govern, Teresa Cunillera, amb l'alcalde de Sant Jaume d'Enveja, Joan Castor, i el subdelegat de Tarragona, Joan Sabaté. Foto: Sofia Cabanes

La delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha demanat al Govern de la Generalitat que porti al Parlament l'aprovació "d'un pla que facilités el retorn de les empreses que van marxar" després de l'1-O en comptes de tornar a reprovar el rei Felip VI.Cunillera ha fet aquestes declaracions després que s'hagi sabut que JxCat i ERC han registrat una nova proposta de resolució al parlament que, de nou, pretén reprovar el rei Felip VI, en aquest cas per la seva presumpta participació en la incentivació de la fuga d'empreses després de l'1-O.Cunillera ha contestat aquesta proposta amb contundència: "estic convençuda i esperançada que si es portés a aprovació un pla per al retorn de les empreses que van marxar comptaria amb el suport del 100% del Parlament i per fi veuríem un Parlament aglutinat entorn del benefici dels ciutadans i ciutadanes que veurien un Govern treballant en el seu interès i no amb interessos que segurament no es corresponen", ha etzibat.Pel que fa al ball de xifres entorn de la fuga d'empreses de Catalunya després de l'1 d'octubre, la delegada considera que "per molt que hagin ballat les xifres, la menor de les d'elles ja és excessiva". "Els governs han de treballar en el futur dels ciutadans on puguin viure d'una manera lliure, correcta i democràtica, però també puguin tenir una seguretat econòmica i de desenvolupament del seu talent, amb una protecció que els hi hem de brindar", ha rematat.Cunillera ha fet aquestes declaracions a Sant Jaume d'Enveja (Montsià), en el marc d'una visita institucional de dos dies que al matí l'ha dut a l'Ajuntament de Tortosa. A la tarda, a la població del Montsià, s'ha reunit amb representants de les comunitats de regants i les cooperatives d'arrossaires per tractar temes que afecten el Delta de l'Ebre, com la regressió o les plagues del caragol poma i el cranc blau. També s'han posat sobre la taula algunes de les obres que ja estan en marxa, com ara el camí de guarda entre Sant Carles de la Ràpita i el Trabucador, amb una inversió de 507.000 euros, o els treballs de regeneració de la platja de l'illa de Buda, amb un cost d'uns 100.000 euros."Tenim una gran avantatge i és que la que va ser secretària d'Estat contra el canvi climàtic, Teresa Ribera, que va batallar aquest tema d'una manera decidida, avui és ministra de Transició Ecològica i per tant podem confiar que hi haurà la sensibilitat, que nosaltres transmetrem, perquè es prenguin les mesures que fan falta", ha exposat Cunillera. La delegada ha transmès a regants i arrossaires el "compromís" del Govern espanyol per atacar les problemàtiques que afecten el Delta, però ha condicionat futures inversions a l'aprovació dels pressupostos: "Estem confiats que el 2019 hi puguin haver uns pressupostos i si totes les forces de Catalunya ens hi comprometem que hi haurà tot això, hi haurà salari mínim, més recursos a la llei de dependència, i segurament inversions necessàries per al Delta".Per últim, Cunillera no ha volgut entrar a valorar la decisió de l'Audiència Nacional de no acusar de terrorisme el franctirador detingut a Terrassa que pretenia matar el president Pedro Sánchez. Cunillera ha avalat el paper dels cossos de policia i que subratllat "el president no ha corregut perill".Les trobades d'aquest dijous s'emmarquen en una visita institucional de dos dies que Teresa Cunillera durà a terme a Terres de l'Ebre.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)