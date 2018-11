El PDECat porta al Congrés la reprovació del rei aprovada al Parlament

El grup del PDEcat al Congrés dels Diputats ha registrat aquest dijous una proposició no de llei que demana reprovar el rei Felip VI pel seu discurs el 3-O. El text és el mateix que es va aprovar a l'octubre al Parlament de Catalunya amb els vots de JxCat, ERC i els comuns , i l'abstenció de la CUP. Ara, el PDECat vol que aquell debat es traslladi a la cambra baixa. Primer, però, caldrà que passi el tràmit de la mesa on es decideixen les iniciatives que arriben a ple.La mesa està controlada per majoria per Cs i PP. En el text registrats, es critica el monarca per "la seva intervenció en el conflicte català", així com la "justificació de la violència". El govern espanyol ha recorregut al TC aquesta declaració aprovada al Parlament.La proposició demana al Congrés "rebutjar i condemnar" el posicionament del cap de l'Estat, la seva participació en el conflicte català "i la justificació de la violència exercida els cossos de l'Estat l'1-O". En el text es proposa que el Congrés manifesti el compromís amb els valors republicans i "aposti per l'abolició d'una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia". Inclou un punt que emplaça les institucions de l'Estat "a garantir la convivència, la cohesió social i la lliure expressió de la pluralitat política".I en aquest sentit també "reprovar els actes repressius contra la ciutadania i condemnar les amenaces amb l'aplicació del 155, la il·legalització de partits polítics catalans, la judicialització de la política i la violència exercida contra drets fonamentals". El text també fa referència "al diàleg, a l'acord i al respecte de la pluralitat".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)