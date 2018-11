Què és el Chagas, la malaltia que afecta milers de persones a Catalunya i moltes no ho saben?

La malaltia de Chagas forma part del grup de malalties "tropicals desateses", segons informa l'Organització Mundial de la Salut, i està present a Catalunya. Afecta milers de persones i poques d'elles ho saben. De fet, tal com explica RAC1 , es calcula que 18.000 residents en territori català conviuen amb la malaltia de Chagas. Al conjunt de l'Estat afecta entre 48.000 i 87.000 persones. Per aquest motiu, l'Hospital Clínic de Barcelona i l'Institut de Salut Global han impulsat una campanya per incentivar que persones d'origen llatinoamericà es facin la prova de la Tripanosomiasis Americana.La infecció, originària de l'Amèrica Llatina -i anomenada així pel metge brasiler Carlos Chagas, que la va identificar el 1909-, en la seva fase crònica, després d'anys sense símptomes, provoca problemes cardíacs, digestius i neurològics a entre el 30% i el 40% d'infectats.La malaltia està causada per la infecció d'un paràsit i es transmet a través de la femta d'un insecte però també en transfusions de sang, trasplantaments d'òrgans, via oral i de mare a fill durant l'embaràs, han explicat en un comunicat aquest dijous el Clínic i l'ISGlobal -impulsat per la Fundació Bancària La Caixa-.El Chagas és endèmica en una vintena de països del continent americà, i Espanya és el segon país no endèmic amb major nombre de casos, després dels Estats Units. Davant d'això, la campanya Passa la veu tracta de capacitar als pacients per convertir-los en difusors de la informació entre les seves comunitats.

