ERC vota a favor de la unió del tramvia per la Diagonal... al Parlament

Avui ERC i C’s han votat al Parlament a favor de connectar el Tramvia per la Diagonal. Si haguessin votat el mateix a l'Ajuntament ja estaria en construcció. @ernestmaragall @AlfredBosch i @manuelvalls @CarinaMejias si tornem a portar la votació al Ple, votareu que sí? pic.twitter.com/RJSwKhLY4v — Janet Sanz (@janetsanz) 8 de novembre de 2018

El grup parlamentari d'ERC ha votat a favor d'una moció presentada per Catalunya en Comú-Podem que demanava la unió del Tram Baix i el Tram Besòs per l'avinguda Diagonal de Barcelona. Els diputats republicans contradiuen així la postura expressada pel partit a l'ajuntament de la capital, on ERC va rebutjar la proposta de connexió del govern municipal d'Ada Colau.L'aleshores cap de files dels republicans al consistori, Alfred Bosch, va justificar la negativa amb l'argument que els republicans preferien destinar la inversió prevista al sistema públic de transport . El Tram Baix i el Tram Besòs estan gestionats per l'empresa privada Tram, que no encaixava amb les prioritats d'ERC. Tot i això, Bosch va assegurar que la formació sí que compartia l'objectiu d'unir el tramvia.El vot a favor dels republicans al Parlament ha provocat reaccions a l'Ajuntament, i la tinenta d'alcaldia de Mobilitat, Janet Sanz, ha criticat el canvi de parer del partit.Sanz ha retret també a Ciutadans que hagi donat suport a la moció dels comuns després d'haver-se oposat al projecte de Colau. A banda de Cs, ERC i els comuns, el PSC també ha votat a favor de la proposta, mantenint el criteri dels socialistes a Barcelona. El PP hi ha votat en contra i Junts per Catalunya i la CUP s'hi han abstingut.La cambra també ha aprovat un altre punt de la moció dels comuns que instava el Govern a congelar les tarifes del transport públic. La Generalitat integra, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, l'Autoritat del Transport Metropolità, que és qui decideix els preus del transport. Tota l'oposició hi ha votat a favor, mentre que JxCat i ERC s'hi han oposat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)