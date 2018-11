En què consisteix el «Dia del solter», la peculiar prèvia al Black Friday d'AliExpress?

Aquest diumenge 11 de novembre (11/11) a la Xina és conegut com el dia del solter. Es tracta d'una jornada molt celebrada al país asiàtic que fa cinc anys també s'ha adoptat a l'estat espanyol: AliExpress , la botiga online a l'Estat de la companyia xinesa Alibaba , oferirà descomptes i ofertes a partir de les 14 hores del dissabte 10 fins a les 13.59 hores del dilluns 12. Es tracta d'un esdeveniment global de 48 hores en què els clients podran aprofitar-se d'activitats i promocions.El dia és molt celebrat a la Xina, on es reivindica l'orgull de ser solter i serveix per a la socialització entre singles, comptant amb activitats com cites a cegues. És també el dia que se concentren els descomptes al país, convertint-se en l'equivalent xinès al Black Friday. L'any 2011 es va celebrar el "Dia dels solters del segle" perquè era 11/11/11, i es van fer promocions encarades, principalment, als joves.

