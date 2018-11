Jusapol torna a homenatjar la violència policial de l'1-O en una Barcelona que no oblida

Uns manifestants de la Jusapol a Barcelona Foto: Adrià Costa

Jusapol torna a ser al centre de l'atenció mediàtica. No han passat ni dos mesos des del 29 de setembre, quan el sindicat Justícia Salarial Policial va sortir al carrer -a Barcelona- per reclamar l'equiparació salarial entre els cossos policials estatals i els Mossos d'Esquadra. Aquella jornada va acabar amb nombrosos disturbis a la ciutat, després que hi coincidissin aquests manifestants amb una contramarxa de rebuig. Uns aldarulls que Barcelona no ha oblidat i que avui, podria tornar a viure.La plataforma Jusapol torna a sortir a la capital catalana amb el mateix objectiu: homenatjar els policies que van actuar contra el referèndum de l'1 d'octubre, sota una nova reivindicació d'equiparació salarial. La conselleria d'Interior, que no té més alternativa d'acord amb la llei que la de permetre la marxa, sí que ha modificat el seu recorregut: des de Via Laietana fins a Arc de Triomf.Interior defensa que, si la prohibís, qualsevol jutge podria donar la raó a Jusapol perquè, d'entrada, no es manifesten contra cap valor constitucional o amb afany de provocar incidents. Malgrat canviar la trajectòria inicial de la marxa, el que es va viure el passat 29 de setembre podria repetir-se, perquè a les 12 del migdia també s'han convocat dues manifestacions del signe contrari a la Jusapol.La plataforma Barcelona Antifeixista -amb el suport dels CDR- ha convocat concentracions a diversos punts de la ciutat a les 11 del matí (Sants, Sant Martí, Ciutat Vella i Gràcia) sota el lema "No Passaran". Reivindiquen que aquest 10-N tornaran a defensar Barcelona com van "defensar les escoles" i que no permetran "cap homenatge als executors de la violència de l'1-O", fent referència als cossos policials estatals. Aquestes columnes es trobaran a plaça Universitat.Mentrestant, la CUP fa una crida a la població a sumar-se a la manifestació "Canviem el sistema, no el clima", que tindrà lloc a les 12 del migdia a Arc de Triomf.El mateix dissabte hi ha altres tipus de marxes: diverses entitats, entre elles el Sindicat de Llogaters, han convocat una manifestació a les sis de la tarda a plaça Catalunya en contra de la la sentència del Tribunal Suprem a l'impost de les hipoteques

