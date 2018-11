FOTOS Un home s'enfronta a diversos mossos i trenca vidres d'un cotxe patrulla a Sabadell

Un dels membres de la seguretat privada del Taulí amb l'home ja retingut Foto: Juanma Peláez

La detenció de l'home a la Gran Via Foto: Juanma Peláez

El condueixen cap el cotxe de Mossos Foto: Juanma Peláez

Instants abans que trenqués el vidre del vehicle Foto: Juanma Peláez

Un home ha estat detingut aquest dijous a Sabadell, després d'una disputa amb agents dels Mossos d'Esquadra i que ha acabat amb un dels vidres del cotxe patrulla trencat. Un fet que s'ha produït al voltant de les 15 hores, a la Gran Via, molt a prop de l'Hospital Parc Taulí.Precisament, d'aquí hauria furtat material del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos, tal com han detallat a, estan comprovant si el delicte pot passar de furt a robatori. La policia catalana ha rebut l'avís de la seguretat privada del Taulí, que ha enxampat l'home enduent-se el material.A més, també l'han detingut per desobediència a l'autoritat, ja que durant l'acció policial ha posat molta resistència i fins i tot ha intentat mossegar un dels agents.Les mateixes fonts han garantit que no hi ha hagut cap ferit i no ha calgut atendre cap efectiu, ni tampoc al detingut.

