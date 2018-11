El Consell per la República s'activarà quan arribi al milió d'adherits

El Consell per la República s'activarà quan sumi un milió d'adherits. En aquests termes s'expressa Carles Puigdemont en una entrevista concedida al diari alemany Der Nordschleswiger signada pel periodista basc Martxelo Otamendi. Puigdemont assegura que serà un organisme privat, sense finançament públic, i que els detalls sobre la composició es començaran a desgranar el 8 de desembre a Bèlgica.En tot cas, però, ja avança que el Consell tindrà 100 membres. Un 25% d'ells seran diputats; un 25% provindran del món local; un 25% seran representants d'organitzacions cíviques i socials; i un 25% de "ciutadans de tot el món". "Moltes persones han expressat el seu interès per conèixer el nostre nou model democràtic, que prové dels ciutadans comuns, per promoure'l", assenyala el president a l'exili.El Consell per la República es va presentar el 29 d'octubre en un acte solemne al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Puigdemont, en la seva intervenció, va proposar arribar a la independència "per la via dels fets" des de Bèlgica . De moment, la institució -privada però amb "lligam institucional" amb la Generalitat- disposa d'uns 25.000 inscrits. Per adherir-s'hi cal pagar deu euros.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)