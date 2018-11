Barcelona es persona com a acusació popular en la investigació contra els narcopisos

La Sala Baluard obrirà cada dia de set del matí a dotze de la nit Foto: Ajuntament de Barcelona

Un cotxe dels Mossos d'Esquadra patrulla pel Raval Foto: Adrià Costa

L'Ajuntament de Barcelona s'ha personat aquest divendres com a acusació popular en la investigació contra els narcopisos de Ciutat Vella que porta el Jutjat d'Instrucció 27 de Barcelona, que el 29 d'octubre va dirigir la macrooperació contra el narcotràfic a Ciutat Vella que va acabar amb 58 detinguts, 18 dels quals són en presó provisional.Així ho ha anunciat la regidora del districte, Gala Pin, que ha recordat que el consistori va demanar "investigacions al nivell més alt" per lluitar contra aquest problema. Ha destacat també que els Mossos i la Guàrdia Urbana han reforçat la seva presència als carrers i ha garantit que la personació de l'Ajuntament en aquesta causa es deu que consideren que els narcopisos impliquen "actuacions especialment greus per a la ciutat", ja que "atempten contra la salut pública i el dret a una vida digna dels veïns".La regidora ha assegurat que, gràcies a la personació, l'ajuntament podrà fer un seguiment exhaustiu de la causa judicial, amb accions com sol·licitar mesures cautelars, plantejar acusacions o presentar recursos. A més, ha declarat que "no hi ha impunitat per a la gent que està fent mal als nostres barris". Aquesta mesura, diu, suposa "un canvi de paradigma en les actuacions judicials del consistori perquè, durant l'anterior mandat, l'Ajuntament es personava en causes contra manifestants i ara, en casos per delictes contra la salut pública.La regidora, acompanyada de la comissionada de Salut de l'Ajuntament, Gemma Tarafa, també han anunciat que el Centre d'Atenció i Seguiment (CAS) Sala Baluard de Ciutat Vella ampliarà a partir de dilluns el seu horari d'atenció als usuaris. A partir d'ara obrirà cada dia de set del matí a dotze de la nit.El nou horari del CAS havia d'estrenar-se l'1 de novembre però la macrooperació policial Bacar , dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana contra els narcopisos el 29 d'octubre, va ajornar la modificació. Segons explica l'Ajuntament, els tècnics de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) van constatar un repunt en l'afluència d'usuaris a la Sala Baluard durant els dies posteriors a l'operació policial. Una tendència que ja s'ha relaxat, assegura el consistori.Finalment serà a partir de dilluns quan s'ampliï l'atenció als usuaris, després que durant tot l'estiu el CAS hagi obert les 24 hores del dia. L' Agència de Salut Pública de Barcelona , que gestiona l'equipament a través de l' ONG Associació Benestar i Desenvolupament , ha aprofitat per analitzar de juliol a octubre quins són els fluxos d'usuaris i, sobre el paper, el nou horari hauria de garantir una atenció òptima en els moments que més volum de visites rep el centre.Abans del període estival, la narcosala obria de set del matí a deu de la nit de dilluns a divendres i de vuit del matí a nou de la nit els caps de setmana. Amb l'ampliació, l'equipament amplia el seu horari d'atenció dues hores els dies feiners i quatre els dissabtes i diumenges.L'Ajuntament valora positivament la macrooperació policial contra els narcotràfic a Ciutat Vella, i argumenta que la presència de narcopisos podria haver suposat problemes de salut per als drogodependents, ja que el consum en aquests pisos no tenia en compte cap mesura de reducció de danys.El consistori també ha aprofitat per fer balanç de l'activitat de les narcosales a la ciutat. El govern municipal assegura que la presència d'heroïna i d'altres drogues injectades és molt inferior a la ciutat respecte de les dades registrades fa vint anys. Per exemple, el nombre de persones que tornen a iniciar un tractament per consum de drogues injectades després d'una recaiguda ha passat de 902 l’any 1997 a 267 l’any 2017, mentre que els inicis de tractament nous han passat de 391 a només 75.D'altra banda, el consistori també defensa l'activitat de les narcosales per l'efecte que té en la presència de xeringues al carrer. L’any 2005 es recollien mensualment prop de 13.000 xeringues a la via pública, mentre que des que va començar el 2018 se n'han recollit 2.300.

