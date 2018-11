La producció catalana de jocs de taula s'enforteix a Essen

Convenció de jocs de taula a Essen, Alemanya Foto: Toni Serradesanferm

Stand de Devir Iberia a Essen Foto: Toni Serradesanferm

Un grup de persones jugant a un joc de taula de GDM Foto: Toni Serradesanferm

Stand de 2TOMATOES Foto: Toni Serradesanferm

Sala de jocs i stand de 4DADOS Foto: Toni Serradesanferm

Stand de INVEDARS Foto: Toni Serradesanferm

Stand de DMZ Foto: Toni Serradesanferm

Stand de SECOND GATE Foto: Toni Serradesanferm

En el món dels jocs de taula, la temporada comença ara a l’octubre, quan les editorials llancen al mercat els seus nous jocs destinats a arribar al mercat durant la propera campanya de Nadal. I en concret, Spiel , la Fira Internacional de jocs de taula que se celebra a la ciutat alemanya d’Essen, en marca el tret de sortida.Fins i tot per a una petita editorial local, accedir a aquesta fira, on poder donar visibilitat als teus productes, és una ocasió que no cal desaprofitar. El mercat global en què ens movem avui en dia obliga les editorials dels nostre país a presentar-s’hi, buscant la visibilitat i la repercussió mundial que els seus productes es mereixen.Un any més, Devir Iberia ha liderat la presència catalana a la fira amb un espai dedicat als jocs que acaben de sortir. “ Silk ”, de Luís Ranedo, ens endinsa en un món de fantasia on hem de cuidar un ramat de cucs de seda gegants per vendre-la i aconseguir el màxim benefici. Fanhuner: Assault ”, de Pak Gallego, és el joc de cartes basat en l’univers Fanhunter creat pel dibuixant Cels Pinyol. “ Papua ”, de Javier García i Diego Ibáñez, és un joc de descoberta ambientat en les expedicions del segle XIX a Nova Guinea. “ Gretchinz! ”, de Roberto Fraga i Yohan Lemonier, és una boja cursa de vehicles conduits per goblins.A “ Picnic ”, de Martin Nedergaard Andersen, haurem de tenir els reflexes més ràpids si volem ser els primers en acabar-nos el menjar que ens hem emportat d’excursió. I finalment “El Monstruo de Colores”, de Josep M. Allué i Dani Gómez, transporta als més petits a les aventures que narra el famós conte d’Anna Llenas GDM Games també ha fet un desembarcament a Essen carregat de novetats. “ Banjooli Xeet ”, de Diego Ibáñez, s’ha presentat en la seva segona edició amb alguns afegits nous. Del seu joc insígnia, “ Guerra de Mitos ”, n'han presentat la 13a expansió: “Era Mortal”; i de la seva sèrie de jocs policíacs, els jocs “Q” , n’han presentat l’edició internacional. Shikoku ” i “ Veracruz 1631 ” tenen com a autor Eloy Pujadas, el primer en solitari i el segon en conjunt amb Joaquim Vilalta. Mentre “Shikoku” ens fa viatjar al Japó budista, “Veracruz 1631” ens envia a carregar vaixells a l’Amèrica recent descoberta.2Tomatoes han tornat a la fira a presentar “ Upstream ”, de Víctor Samitier, on haurem d’aconseguir situar els nostres salmons als millors llocs de criança a la part alta del riu. Després de l’èxit que van tenir l’any passat amb “ Peak Oil ”, aquest any han presentat la seva primera expansió: “Peak Oil: Spillover ” perquè els que van gaudir del joc bàsic puguin renovar l’experiència. I finalment “ New Corp Order ”, de Miquel Bruqué, un joc nou però que ens segueixen endinsant en el món futurista i depressiu presentat a “Peak Oil”.De 4Dados s’han pogut veure els projectes en què estan treballant i que arribaran al mercat durant el 2019. “ Stress Botics ”, de Fernando Barbanoj, Alberto Delmás i Nacho Román, és un joc on quatre robots miners hauran de lliurar els encàrrecs a les seves corporacions sense estressar-se massa. I a “ Tombed ”, de Jorge Fernández, Elena Herrero y Cristian Casado, els jugadors s’endinsaran en una piràmide per fer-se amb el tresor, cosa que la Mòmia intentarà impedir per tots els mitjans. Invedars ha mostrat “ Ambar ”, d'Alberto Cano, on els jugadors hauran de fer-se amb aquest preuat material per fer-ne joies i vendre-les a les viles i els castells. “ Big Bang 13.7 ”, de Eloi Pujadas i Joaquim Vilalta, ens trasllada tant enrere en el temps que ja no s’hi pot anar més: a la formació de l’univers.També dues novetats presentava l’editorial barcelonina DMZ Games: “Orbital” i “High Score”. “ Orbital ”, el quart joc que d’Eloi Pujadas en aquesta fira, ens farà construir ciutats orbitals, però parant atenció a la seva sostenibilitat. En canvi “ High Score ” ens submergeix a l’interior de la terra, a les típiques masmorres plenes de monstres on els nostres herois hauran de lluitar per sobreviure i emportar-se el preuat tresor. Second Gate Games ha estat l’editorial que s’ha estrenat enguany a la fira Spiel. Tot i formar-se el 2012, les seves primeres creacions van ser “ B-Sieged ”, publicades per l’editorial americana Cool Mini or Not. L’any passat, una exitosa campanya de micro-mecenatge va permetre que veiés la llum “ Monster Lands ”, de Víctor Fernández, Gorka Mata, Sergi Solé i Daniel Schloesser, el joc que ara han presentat a la fira, a la vegada que la seva primera expansió.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)