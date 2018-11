El vicepresident de la Diputació d'Alacant emula el «toma Lacasitos» per respondre a una moció

El vicepresident de la Diputació d'Alacant, Carlos Castillo, no ha oblidat el vídeo del programa Callejeros que es va fer viral on Ares G. deia "Viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley" i "pim pam toma Lacasitos". Segons informa el Diari La Veu , el popular ha decidit respondre així la intervenció de la diputada d'Esquerra Unida Raquel Pérez amb aquesta frase, que ha generat rialles dels parlamentaris del seu grup. Per la seva banda, Pérez ha afegit que al polític només li havia faltat ondejar la bandera d'Espanya.Finalment, la moció d'Esquerra Unida no ha tirat endavant, malgrat el sí de Compromís, pels vots negatius del PP i del PSPV, als quals Pérez ha contestat preguntant "on són les seves sigles?" i ha afirmat que segueixen "mantenint la Corona" i que li agradaria que "realment fossin socialistes".

