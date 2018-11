La defensa de l'home que volia matar Sánchez atribueix les seves amenaces al procés

El franctirador de Terrassa que volia matar Pedro Sánchez tenia un arsenal d'armes a casa seva https://t.co/AMGFf27YOq pic.twitter.com/nODuBQhYI3 — NacióDigital (@naciodigital) 8 de novembre de 2018

Pedro Sánchez en la compareixença d'aquest dimecres Foto: Europa Press

El franctirador que fa unes setmanes van detenir els Mossos d'Esquadra a Terrassa i que tenia un pla per matar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tenia una "clara intencionalitat i voluntat" de portar a terme els seus objectius. Així ho ha assegurat l'inspector del cos Albert Oliva, que ha explicat alguns detalls de l'operació policial, després que s'hagi aixecat el secret de sumari aquesta mateixa setmana.La defensa de l'home que volia matar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va argumentar que les seves manifestacions en un xat de WhatsApp "han d'interpretar-se en el context de la problemàtica política ocorreguda a Catalunya". Així consta en la sentència de l'Audiència de Barcelona del 6 de novembre que confirma la presó per a Manuel Murillo després que el seu advocat presentés recurs d'apel·lació contra la interlocutòria del jutjat d'instrucció número 3.El magistrat José Antonio Lagares Morillo sosté que els indicis existents contra Murillo són "clars" i que la possible condemna a diversos anys de presó per la "gravetat" dels delictes que se li imputen "pot animar a la fugida".En aquest cas, Manuel Murillo Sánchez, que era un expert tirador de 63 anys i que havia treballat durant bona part de la seva vida com a vigilant de seguretat, tenia un total de 16 armes curtes i llargues al seu domicili, algunes de les quals sense llicència o bé manipulades per ell, de manera que resultaven il·legals. De fet, ha precisat l'inspector, tenia armament qualificat com a "munició de guerra" i "armes prohibides" sobre les quals no tenia autorització.L'home, però, ha concretat Oliva, no s'ha vinculat a l'extrema dreta, tot i que és fill, segons s'ha pogut confirmar, d'un exalcalde franquista de Rubí. "Pel que es desprèn de la investigació, no el vinculem a cap col·lectiu, per tant, estaríem parlant inicialment d'una persona amb acció i actitud individual", ha indicat Oliva, que també ha remarcat que aquesta relació familiar no és destacable per als fets.Malgrat que Oliva ha precisat que no donaran "detalls excessius" d'elements que puguin afectar la seguretat del president espanyol, "entre d'altres coses perquè no pertoca al cos policial català", sí que ha explicat que va ser el 19 de setembre quan el van detenir mentre sortia del seu vehicle particular, pocs dies després que es tingués coneixement, a través de la denúncia d'una persona, que l'home tenia intenció d'atemptar contra Sánchez.En el moment de saber-ho, ha relatat Oliva, es va informar ràpidament als serveis de seguretat de la Moncloa i al cos de la Guàrdia Civil, i es va practicar la intervenció i registre al domicili de Murillo, on es va localitzar l'important arsenal d'armes que, de manera reiterada i pública, aquest ja havia manifestat que tenia a través de les xarxes socials.En un comunicat fet públic aquest dijous, el partit ultradretà Vox ha anunciat que va ser una dirigent local de la seva formació a Barcelona qui va denunciar els fets als Mossos. Aquesta dona, ha detallat Vox, va tenir coneixement de la intenció del franctirador perquè els dos compartien un grup de WhatsApp. No obstant això, els Mossos no han volgut confirmar que això sigui així.A través de la xarxa social, però, l'home havia fet evident una "clara intencionalitat de dur a terme accions contra el president del govern", ha refermat l'inspector, i havia argumentat que, el que li faltava, era el suport logístic. A més, també havia manifestat que estava disposat a "sacrificar-se per Espanya" i que no li importaven les conseqüències que poguessin tenir els seus actes, ja fos en forma de detenció o presó.L'operació a casa del franctirador es va portar a terme "amb la màxima urgència i prioritat", així com també amb la "màxima rapidesa i discreció", per tal de mantenir la seguretat del president. L'atac, però, no estava desenvolupat i, segons es confirma arran de la investigació, es tractava d'actes que encara no estaven "preparats".Murillo, no obstant, va demanar suport logístic als membres de la xarxa social, més enllà del material que pogués tenir a casa. Això podria suposar, segons Oliva, accedir a l'agenda de Pedro Sánchez, un sistema per aconseguir escapar del lloc després de realitzar l'acció, o un lloc on acudir per evitar ser capturat.Murillo tenia llarga experiència en el camp de la seguretat i, a més, era un expert tirador aficionat. De fet, un dels millors del del club de tir olímpic del Vallès, on solia practicar. A més, era capaç de modificar armes curtes i fins i tot construir-les. Al seu domicili vivia sol, de manera que poca gent coneixia quina era la seva activitat domèstica.El detingut tenia una personalitat obsessiva (als 30 anys se li va ficar al cap fer la marató i convertir-se en un corredor de fons) i un historia familiar de problemes psicològics, tot i que els Mossos no han volgut vincular-ho als fets actuals. Ara, als 63 anys, es va irritar amb el líder socialista quan va anunciar que s'exhumaria i trauria el seu admirat Franco del Valle de los Caidos. Tal com ha assegurat Oliva, malgrat que el seu objectiu era disparar contra el president, això li hagués resultat difícil, donada la "dificultat alta de sobrepassar el cordó de seguretat".Murillo no tenia antecedents policials de cap tipus, la qual cosa feia molt complicat el seu rastreig per part de les forces policials. Era, tal com el qualifica una font propera a la investigació, "el perfecte llop solitari". Per això, no es va tenir coneixement dels fets fins que una persona va interposar la denúncia i va traslladar a la policia catalana informació sobre les seves declaracions.La Moncloa, per la seva part, ha enviat un breu comunicat arran dels fets per assegurar que "en cap cas" s'ha vist compromesa la seguretat del president. A més, afegeixen que aquest tipus d'amenaces són "una constant" a la que es resignen a acostumar-se. També aprofiten per agrair les mostres de solidaritat rebudes i advoquen per seguir treballant per "la serenitat en el debat polític".L'intent d'assassinar el president del govern espanyol no s'ha tipificat, de moment, com a temptativa d'atac terrorista. Segons el TSJC, les diligències van passar pel jutjat número 4 de Terrassa, que va acordar el 21 de setembre la presó provisional del detingut. Posteriorment, el jutjat número 3 d'instrucció va ratificar la presó sense fiança el 4 d'octubre.El detingut és ara a la presó de Brians 2, acusat de delictes de conspiració per atemptat contra autoritat amb ús d'arma, delicte d'amenaces greus, delicte de tinença il·lícita d'armes, municions i explosius, i un delicte d'odi.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)