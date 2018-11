​La Fundació 1859 Caixa Sabadell celebra els cinc anys renovant la seva imatge

Nova imatge de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Foto: FCS

La Fundació 1859 Caixa Sabadell arriba als seus cinc anys de vida amb bones sensacions. L’entitat ha aconseguit atreure unes 160.000 persones anuals de mitjana en les diferents activitats que ha organitzat en aquesta primera mitja dècada, unes bones sensacions que la duen a mirar al futur amb optimisme. Per tot plegat, s’ha actualitzat el nom i la seva imatge corporativa, on guanyen pes les inicials (FCS) i es preserva un cercle marró que recorda les antigues guardioles.L’entitat presumeix de bona salut, amb un balanç molt positiu de la participació en les activitats programades al llarg de l’any tant a l’Espai Cultura, al centre de Sabadell, com a l’Espai Natura, a la masia de Can Deu. Així, Can Deu suma uns 40.000 visitants anuals, i s’espera que l’Espai Cultura, amb les activitats programades, arribi a desbordar aquest any els 100.000 visitants.Amb un pressupost de 1.100.000 euros anuals de mitjana, l’entitat vol refermar el seu caràcter propi, vinculat al seu passat a través de la seva antecessora, l’Obra Social Caixa Sabadell, però desvinculada ara de qualsevol entitat financera, vivint, així, com una entitat plenament independent.“Després de cinc anys, tenim la impressió que el conjunt dels destinataris, de Sabadell i l’àmbit d’influència, no s’han acabat de fer-se seva aquesta fundació, pensen que o bé hi ha una obra social o que som una entitat no independent i que depenem d’altres entitats, i això ens duu a pensar que tenim una certa necessitat de transmetre que això ho fem amb la voluntat de servir la ciutat i el seu àmbit d’influència”, ha explicat el president de la Fundació, Joan B. Casas.En aquests cinc anys, la Fundació ha assumit el patrimoni immobiliari que corresponia a l’antiga Obra Social, amb peces fonamentals com l’antiga Escola Industrial, la seu històrica de Caixa Sabadell i el bosc de Can Deu, greument afectat per les ventades de 2014. “Teníem 65.000 arbres, i la ventada es va endur per davant uns 45.000”, recorda el director de la Fundació, Joan Carles Sunyer.Al llarg d’aquests anys, la Fundació ha servit de motor cultural amb el manteniment de la programació d’exposicions i activitats al voltant dels seus dos eixos principals, amb festes com la de la Primavera o la de Tardor, els tallers Mini Innova, adreçats als petits de la casa, però també fent un pas endavant en el sector cultural, amb la programació del Fresc Festival durant les nits de juliol.Passats aquests 5 anys, la Fundació ha decidit renovar-se i fer caure la paraula “Antiga” del seu nom, passant a ser la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Es tracta d’una manera de preservar la data fundacional de l’entitat financera i de conservar el seu nom.També inclouen en el nou logotip la guardiola, un element referencial de l’antiga entitat. Així, la seva silueta ara es converteix en una vista zenital, amb un cercle de color marró on s’hi pot veure el forat per a introduir-hi les monedes i les inicials FCS.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)