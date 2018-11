L'ADN permet resoldre per primer cop un incendi causat per una burilla

El mateix dia de l'incendi, els Agents Rurals van determinar que la causa del foc havia estat una cigarreta que van localitzar al marge d'un camí rural entre Viladordis i Manresa. Seguidament, els mossos van iniciar una investigació que va permetre localitzar el presumpte sospitós. Aquest és el primer cop que l'anàlisi d'ADN permet resoldre l'autoria d'un incendi forestal causat per una burilla.Per poder determinar amb exactitud la implicació de l'home, es va analitzar el seu ADN per comparar-lo amb les restes biològiques localitzades a la burilla. Finalment, el passat 15 d'octubre l'informe de la Unitat Central del Laboratori Biològic dels Mossos d'Esquadra va concloure que els ADN recollits coincidien plenament.Per aquest motiu, els Mossos van denunciar el presumpte autor per un delicte d'incendi forestal. El denunciat haurà de comparèixer davant del Jutjat d'Instrucció de Manresa quan sigui requerit.

