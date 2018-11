L'Audiència de Barcelona diu que la Guàrdia Civil hauria d'haver deixat votar l'1-O

La Secció Cinquena de l'Audiència de Barcelona ha dictat una interlocutòria en què critica les càrregues de la Guàrdia Civil durant l'1-O a Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. "Considerem que hi va haver excessos policials en alguns casos concrets", diu el document. A més, també assegura que els agents haurien d'haver deixat que els ciutadans votessin el dia del referèndum, perquè la votació "no hauria tingut les conseqüències jurídiques preteses pels organitzadors".La interlocutòria apunta que per confiscar el material del referèndum "no era necessari colpejar amb porres i escons de manera inopinada i per sorpresa" la gent que es trobava a l'exterior. "S'hauria pogut aconseguir el mateix resultat traient els congregats per la força: agafant-los i arrossegant-los", considera l'Audiència.Pel que fa a permetre la votació, el tribunal admet que "impedir que se seguís votant" suposava complir amb l'ordre judicial, però recorda també que, en cas de continuar la votació, aquesta no hauria tingut conseqüències jurídiques, perquè el referèndum era il·legal. Diu el document: "En altres llocs de Catalunya no va haver-hi actuacions policials, les votacions es van fer i es van donar els resultats, sense cap conseqüència jurídica".El pronunciament del tribunal -que ha tingut un vot particular en contra- arriba per un recurs presentat per diverses víctimes de la violència policial contra l'arxivament del cas per part jutjat de Manresa.Podeu llegir la interlocutòria a continuació:

Audiència de Barcelona - càrregues de l'1-O by naciodigital on Scribd

