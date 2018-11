Torra ratifica el «no» als comptes de Sánchez en una reunió amb els diputats i senadors del PDECat

Aquest matí m’he reunit amb els diputats i senadors del @pdemocratacat i el seu president @davidbonvehi. Hem reiterat el ‘no’ als pressupostos de Sánchez i portarem al Congrés i Senat els 3 grans consensos de la societat catalana: República, Antirepressió i Autodeterminació. pic.twitter.com/hkxJXtTMyZ — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 8 de novembre de 2018

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha reunit aquest dijous al matí amb els diputats i senadors del PDECat a Madrid. A la trobada, segons les fonts consultades per, s'hi ha sumat el president de la formació, David Bonvehí. La cita, que ha fet pública al cap d'unes hores Torra a través de Twitter, ha servit per abordar l'escenari a Madrid en un moment en què Torra ja ha solemnitzat la negativa a negociar -i aprovar- els pressupostos generals de l'Estat arran de les penes de presó demanades per la Fiscalia contra la cúpula del procés, que sumen un total de 214 anys entre el Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional.La trobada es va posar en marxa des del moment que es van presentar aquests escrits, i la va anunciar la vicepresidenta del PDECat -i diputada a Madrid-, Míriam Nogueras, en una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio. Segons Torra, s'hi ha reiterat el "no" als pressupostos i han acordat portar tant al Congrés com al Senat accions que tinguin a veure amb la República, l'antirepressió i l'autodeterminació.El grup parlamentari al Congrés inclou dirigents més partidaris de la negociació amb l'Estat -és el cas del portaveu Carles Campuzano o bé de Jordi Xuclà-, però també defensors de l'estratègia del "no a tot" en referència a Sánchez. Aquest nucli està liderat per Nogueras i compta amb el suport de Lourdes Ciuró i d'Antoni Postius. Aquests tres últims, per exemple, són impulsors de la Crida Nacional per la República.L'escenari pressupostari és complex, perquè l'independentisme no vol negociar els comptes de Sánchez però al mateix temps no disposa de majoria per tirar endavant els números que està elaborant el vicepresident Pere Aragonès. Torra va fer entrar ahir els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona en l'equació, i probablement ho abordi amb l'alcaldessa Ada Colau, que li demanarà una reunió formal en els propers dies. Els comuns insisteixen en la necessitat de validar el projecte de Sánchez.Els dos presidents tenen una reunió pendent, que es podria celebrar el 21 de desembre coincidint amb la cita del consell de ministres a Barcelona. Els membres de la direcció del PDECat també tenen una trobada pendent, en aquest cas amb Carles Puigdemont a Waterloo, per abordar l'encaix amb la Crida Nacional.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)