Tallen el trànsit de trens dels FGC al Bages pel risc de despreniment d'una roca

Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han hagut de tallar el trànsit de trens e la línia R5 entre Barcelona i Manresa a l'altura de Castellbell i el Vilar, al Bages, pel risc de despreniment d'una roca de 20 tones des de la C-55, després que un camió hagi bolcat aquest migdia i hagi causat la inestabilitat.Com ha avançat, l'accident ha tingut lloc sobre tres quarts d'1 del migdia, al punt quilomètric 13.5 , quan un camió ha bolcat sol i el seu conductor i únic ocupant del vehicle ha resultat ferit lleu. Com a conseqüència de l'accident, els Bombers han determinat que una roca situada sobre la via paral·lela del tren s'ha tornat inestable i hi ha el risc que caigui sobre la via. Un geòleg de la Generalitat s'està traslladant a la zona per avaluar la situació.Per això s'ha contactat amb els FGC perquè tallin el trànsit de combois fins que no se solucioni la incidència. FGC encara no ha determinat com donarà cobertura als usuaris del tren. La C-55, a més, registra 3,5 quilòmetres de retencions en tots dos sentits de la marxa.

