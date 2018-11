​L'ACA comença a retirar la vegetació acumulada pels aiguats a Ribes i Camprodon

La neteja a la llera del riu Ter, a Ripoll, va començar el passat 19 d'octubre. Foto: Isaac Muntadas

Els treballs per retirar els materials i la vegetació acumulada pels aiguats del 15 d'octubre al Ripollès i Osona segueixen endavant. Segons informa l'Agència Catalana de l'Aigua, un total de cinc brigades estan treballant simultàniament i hi ha previstes unes 150 actuacions que cobriran el 90% dels punts amb danys que s'han inventariat.Si bé es va començar amb urgència al tram urbà de Ripoll, les cinc brigades també estan netejant altres punts com Ribes de Freser, centrant-se en la llera del riu Freser al seu pas pel nucli antic i aigües en amunt, i en el Ter al seu pas per Camprodon (nucli urbà i aigües avall) i Orís (meandre del pont de Saderra). La previsió és que aquesta setmana també s'actuï a la llera del Ter al seu pas per Manlleu (aigües amunt del nucli urbà). A Ripoll, a més, s'està treballant des de la confluència amb el riu Freser fins a l'estació depuradora d'aigües residuals de la ciutat.Les pluges constants dels últims dies, de baixa intensitat, i l'estat de molts dels terrenys afectats estan dificultant l'accés a les zones. Malgrat tot, l'ACA té previst unes 150 actuacions que cobriran el 90% dels punts amb danys que s'han inventariat. Les actuacions prioritàries són les de nuclis urbans, ponts i connexions a carreteres.Aquest dimarts el delegat del Govern a Girona, Pere Vila, i el president del Consell Comarcal, Joan Manso, s'han reunit amb el subdelegat del govern estatal, Albert Bramon, que els ha rebut al seu despatx. També els han acompanyat el director dels serveis territorials, Raúl Morales i el Cap de Protecció Civil, Alberto García-Campero. El Ripollès és una de les comarques més afectades. Els ajuntaments van xifrar en més d'1,8 milions d'euros els danys dels aiguats.Tant Vila com Manso han fet extensiva a Bramon la petició del territori perquè l'Estat obri una línia d'ajuts per als municipis afectats. El subdelegat s'ha compromès a ajudar als municipis a revertir els efectes dels aiguats.La Generalitat ja va dir al seu moment que veia molt difícil avançar diners als municipis per falta de disponibilitat pressupostària al trobar-se ja a finals d'any i amb el pressupost tancat. Tot i això, van recordar que el gruix de les actuacions més importants són les que assumirà l'ACA amb la neteja de les lleres, uns treballs que tenen un cost elevat. Inicialment es van xifrar en 1 milió d'euros.

