Trivial bancari: què saps dels beneficis del sector financer?

Aquesta setmana no ha estat el primer cop que el Tribunal Suprem intenta salvar la banca d'una patacada econòmica i, després que l'alt tribunal l'eximís de retornar els diners cobrats per les clàusules sol, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja va obligar a fer marxa enrere , a finals del 2016. Llavors, el govern espanyol va evitar obligar les entitats a abonar als clients aquestes quantitats de cop i va idear un procés de resolucions extrajudicials que no ha acabat de funcionar i ha fet el procés més feixuc.Quan aquesta negociació amb el banc no acaba en acord, el client té dret a anar a la justícia ordinària, iniciant un nou procés que sobrecarrega els jutjats, ja prou col·lapsats. De mitjana, només el 20,1% dels casos que s'hi han portat han estat ja resolts, però a Catalunya aquest percentatge cau a la meitat, situant-se a la cua en la ràtio de resolucions. No caldria passar aquest tràngol si els bancs acceptessin d'entrada tornar els diners, ja que, en més del 97% de les ocasions, els jutjats acaben donant la raó als clients. Tot i això, les entitats no estimen de bones a primeres ni la meitat de les reclamacions, en el procediment extrajudicial, i obliguen a eternitzar la demanda.