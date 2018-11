La Moncloa demana als partits catalans que aprovin els pressupostos per donar continuïtat a la moció de censura

La portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha demanat al PDeCAT i ERC que aprovin la proposta de pressupostos de l'executiu de Sánchez. Ho ha fet en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, durant la qual ha instat els partits catalans a donar continuïtat a la moció de censura per fer fora Rajoy, a la qual van donar suport. "La moció tenia els objectius d'anar contra la corrupció i desplegar l'agenda social a Espanya", ha assegurat. La darrera negativa de Torra a negociar els pressupostos , ahir al Parlament, no ha fet tirar la tovallola al govern espanyol. La pressió perquè PDeCAT i ERC aprovin els comptes també arriba des de Podem i els Comuns i, per exemple, Ada Colau va avançar aquest dimecres que demanaria una reunió amb Torra, que al seu torn va incloure Barcelona en l'equació. Pel que fa al diàleg amb Torra, Celaá ha deixat oberta la porta a una possible "entrevista" entre el president català i Sánchez coincidint amb la celebració del Consell de Ministres el 21 de desembre a Barcelona. La portaveu ha argumentat que la negativa de la Moncloa a una reunió entre els dos presidents es va produir en un context de "moments delicats". "Ara estem en un moment diferent", ha assegurat Celaá.La portaveu també ha descartat que Sánchez se sotmeti a una moció de confiança en cas que no aconsegueixi prou suports.D'altra banda, el Consell de Ministres del govern espanyol ha aprovat un reial decret llei per modificar l'article 29 de l'impost de transmissions patrimonials perquè sigui la banca qui pagui l'impost hipotecari . L'executiu de Pedro Sánchez reacciona així a la decisió del Tribunal Suprem, segons els quals han de ser els clients qui assumeixin aquest impost.La portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha manifestat el seu "respecte" per l'autoritat judicial" però ha reivindicat la "rapidesa i responsabilitat" de la Moncloa per "posar-se al costat dels ciutadans".Celaá ha ampliat així l'anunci fet ahir per Sánchez , 24 hores després de la decisió del Suprem. El president espanyol també va avançar que properament es crearà una autoritat independent per defensar els drets dels clients financers.

