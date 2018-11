Aprovat el decret llei perquè la banca pagui l'impost hipotecari

El Consell de Ministres del govern espanyol ha aprovat un reial decret llei per modificar l'article 29 d'impost de transmissions patrimonials perquè sigui la banca qui pagui l'impost hipotecari. L'executiu de Pedro Sánchez reacciona així a la decisió del Tribunal Suprem , segons els quals han de ser els clients qui assumeixin aquest impost. El reial decret llei entrarà en vigor dissabte, un cop demà es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat.La portaveu del govern espanyol, Isabel Celáa, ha manifestat el seu "respecte" per l'autoritat judicial" però ha reivindicat la "rapidesa i responsabilitat" de la Moncloa per "posar-se al costat dels ciutadans".Celáa ha ampliat així l'anunci fet ahir per Sánchez , 24 hores després de la decisió del Suprem. Sánchez també va avançar que properament es crearà una autoritat independent per defensar els drets dels clients financers.La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha reiterat la voluntat de crear un òrgan que protegeixi els consumidors i ha justificat l'aprovació del reial decret per la necessitat de garantir el "normal funcionament" del mercat hipotecari. "Ha quedat en entredit les darreres setmanes", ha dit en referència a la decisió del Suprem, que ha qualificat de "controvertida". "Ara la llei deixarà claríssim que el banc s'haurà de fer càrrec de l'impost".Montero ha detallat que el govern també ha modificat l'article 15 de la llei d'impost de societats, per aclarit que la despesa de l'impost hipotecari no serà deduïble per part de la banca.L'aprovació del decret llei haurà de ser ratificada pel Congrés dels Diputats i la ministra d'Hisenda ha situat la pilota a la teulada del PP, demanant als populars que permetin que tiri endavant.

