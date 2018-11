El franctirador de Terrassa tenia «clara voluntat» de matar Sánchez, segons Mossos

El franctirador que fa unes setmanes van detenir els Mossos d'Esquadra a Terrassa i que tenia un pla per matar el president del govern espanyol Pedro Sánchez tenia una "clara intencionalitat" de portar a terme els seus objectius. Així ho ha assegurat l'inspector del cos Albert Oliva, que ha explicat alguns detalls de l'operació policial, després que s'hagi aixecat el secret de sumari.En aquest cas, Manuel Murillo Sánchez, que era un expert tirador de 63 anys i que havia treballat durant bona part de la seva vida com a vigilant de seguretat, tenia un total de 16 armes curtes i llargues al seu domicili, algunes de les quals sense llicència o bé manipulades per ell, de manera que resultaven il·legals.L'home, però, ha concretat Oliva, no té no s'ha vinculat a l'extrema dreta. "Pel que es desprèn de la investigació, no el vinculem a cap col·lectiu, per tant, estaríem parlant inicialment d'una persona amb acció i actitud individual".Més informació en els propers minuts

