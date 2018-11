Almenys 13 morts en un tiroteig en un bar de Califòrnia

Almenys 13 persones han mort aquest dijous en un tiroteig a Thousand Oaks, una localitat propera a Los Ángeles, a Califòrnia. El presumpte atacant també ha mort. L'incident ha passat a la nit dimecres (hora local) al Borderline Bar and Grill. Segons testimonis citats per la NBC, un home armat ha entrat al local i ha disparat de manera indiscriminada contra els clients, majoritàriament universitaris.La policia local ha xifrat en centenars el nombre de persones que es trobaven a l'interior del bar quan ha començat el tiroteig. Ara per ara encara no han transcendit els motius de l'atac ni tampoc la identitat de l'atacant. Les autoritats s'han limitat a confirmar que ha mort.Entre les víctimes també hi ha un agent, que formava part del primer equip enviat a la zona per "intentar neutralitzar l'amenaça". L'atacant duïa una pistola semiautomàtica i segons testimonis tenia la pell clara i el cabell negre.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)