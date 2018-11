Barcelona ha evitat 10.000 talls de subministrament en l'últim any i mig

L'Ajuntament de Barcelona ha atès 50.000 veïns que han patit pobresa energètica en l'últim any i mig i en el mateix període de temps ha evitat 10.000 talls de subministrament. Així ho ha assegurat l'alcaldessa, Ada Colau, aquest dijous durant el Congrés Català de Pobresa Energètica.També ha participat en l'esdeveniment la presidenta de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, Francina Alsina, que ha reclamat a la Generalitat que obligui les empreses energètiques a assumir els deutes de les famílies que no poden pagar el subministrament. La petició arriba després que aquest dimecres Aigües de Barcelona condonés a les famílies que han acreditat situació de vulnerabilitat el deute generat amb l'empresa per l'impagament de factures.Segons les dades exposades per la Taula del Tercer Sector al congrés, actualment a Catalunya hi ha 400.000 persones en situació de pobresa energètica a Catalunya i 67.000 han estat privades, almenys en una ocasió, d'una font d'energia per causes econòmiques.

