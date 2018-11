L'ANC impulsa una campanya per triar empreses «alternatives» i ajudar a «fer efectiva la República»

⬛⬜🔴 @epaluzie 👉De l'octubre passat tenim memòria també en l'àmbit econòmic i volem estar preparats. Combatrem estratègicament la campanya de la por i pressió d'empreses i Estat contra les decisions del Parlament i la ciutadania catalana. #FemLaRepúblicaCatalana🚩 pic.twitter.com/IRCA8mVcL5 — Assemblea Nacional 🚩 (@assemblea) 8 de novembre de 2018

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha presentat aquest dijous la campanya de "consum estratègic" , que pretén modificar els hàbits de consum dels ciutadans perquè triïn empreses que no van participar de la "campanya de catastrofisme" de la tardor de l'any passat, quan més de 3.000 empreses van traslladar les seus socials fora de Catalunya.Segons ha explicat la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, no es tracta d'"una llista de bons i dolents", en referència a les empreses, sinó que es pretén "facilitar la informació als ciutadans" sobre aquestes companyies perquè després "preguin la seves decisions".L'objectiu de la iniciativa és contribuir a "donar efectivitat real a la proclamació de la República Catalana" a través de la selecció d'empreses "alternatives" per part dels consumidors. Les empreses que ho vulguin podran apuntar-se al registre que ja ha obert l'Assemblea, i en una segona fase l'entitat facilitarà el contacte entre els ciutadans i les companyies.L'entitat sobiranista ha advertit aquest dijous al president de la Generalitat, Quim Torra, que "només avançant en la via de la unilateralitat" hi haurà mediació internacional en el conflicte català. Paluzie ho ha dit després que el president digués dimecres en seu parlamentària que el Govern, a través del conseller d'Exteriors, Ernest Maragall, intensificarà l'acció internacional per "preparar el camí a la mediació".Per a l'ANC, l'escenari d'un referèndum d'autodeterminació forçat internacionalment és "més probable" que el d'un acordat amb l'Estat, però assegura que només podrà arribar "si es planteja un conflicte". "No hi haurà internacionalització si no s'augmenta el conflicte i la determinació per la via unilateral", ha sentenciat Paluzie.

