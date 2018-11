L'ANC avisa Torra que no hi haurà mediació internacional sense unilateralitat

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha advertit aquest dijous al president de la Generalitat, Quim Torra, que "només avançant en la via de la unilateralitat" hi haurà mediació internacional en el conflicte català.Aquestes paraules de la presidenta de l'entitat independentista, Elisenda Paluzie, arriben després que el president digués dimecres en seu parlamentària que el Govern, a través del conseller d'Exteriors, Ernest Maragall, intensificarà l'acció internacional per "preparar el camí a la mediació".Per a l'ANC, l'escenari d'un referèndum d'autodeterminació forçat internacionalment és "més probable" que el d'un acordat amb l'Estat, però assegura que només podrà arribar "si es planteja un conflicte". "No hi haurà internacionalització si no s'augmenta el conflicte i la determinació per la via unilateral", ha sentenciat Paluzie.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)