VÍDEO «El Foraster» torna i arrasa

TV3 va ser líder d'aquest dimecres, amb una quota del 17,2%, a gairebé 7 punts de la segona classificada, Antena3, amb un 10,3%. És el millor dimecres de la temporada, segons informa el portal de la CCMA . Els cinc programes més vistos van ser de TV3, amb el TN vespre, conduït per Toni Cruanyes, en el primer lloc del rànquing, amb 676.000 espectadors i un 26,3% de quota.El segon lloc va ser per a l'APM?, amb una quota del 18,8% i 503.000 espectadors. L'estrena de la nova temporada d' El foraster , en què Quim Masferrer va visitar Santa Pau, a la Garrotxa, va aconseguir molt bon resultat, va ocupar el tercer lloc del rànquing, amb una quota del 22% i 495.000 espectadors, i va superar la mitjana de la temporada anterior.Situat al bell mig de la zona volcànica de la Garrotxa i envoltat de volcans mil·lenaris, Santa Pau s'enorgulleix d'oferir al món un producte únic: el fesol de Santa Pau. I en Quim Masferrer ha tingut 48 hores per comprovar, de la mà de la Maria en Lluís, fins a quin punt la terra és el reflex dels que hi viuen i la treballen.També al programa, emès ahir, en Josep explica el seu peculiar sistema de predicció meteorològica, i amb l'ajuda d'en Fidel, en Quim ha d'afrontar un repte inesperat a l'ermita de Santa Margarida, construïda al vell mig del cràter del volcà. A més, també van desfilar pel programa l'Eddie i la seva flota de segways i en David amb les seves històries de zombies garrotxins. I després d'haver conegut el poble des de terra, en Quim el descobreix des de l'aire, enfilat dalt d'un globus per primera vegada a la seva vida.El capítol de Santa Pau es va gravar a l'estiu, entre els dies 25, 26 i 27 de juny. No és la primera vegada que El Foraster aterra a la Garrotxa. La temporada anterior ja va ser a la Vall d'en Bas i el programa es va emetre el passat 24 de gener , amb moments hilarants com el del Migueli, la Paulina Rubio del municipi.De l'èxit d'aquella emissió en dóna compte el fet que va liderar l'audiència amb un 20,8% i 542.000 espectadors. El programa emès el 2018 va ser enregistrat els mesos de maig i juny de 2017 en diversos indrets de la Vall d'en Bas.També, fa dos anys i escaig, el gener de 2016, Castellfollit de la Roca va ser el poble escollit . "Esteu molt penjats", els deia el presentador als seus habitants només començar. Des de l'interior de l'església vella, Masferrer repassava anècdotes amb els diversos veïns. Les galetes de Cal Enric, els joves del Club Natació, en Garrell, tots ells van sortir una estona al programa, fent realitat la profecia d'Andy Warhol que en el futur, tothom serà famós durant quinze minuts.Podeu recuperar el vídeo íntegre del programa d'ahir a sota:

