Lesmes i el polèmic jutge de les hipoteques visitaran Barcelona

El president del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem (TS), Carlos Lesmes, i el president de la sala tercera de l'alt tribunal, Luís María Díez-Picazo, visitaran Barcelona el 15 de novembre. Ho faran convidats per la Universitat de Barcelona (UB) per participar en una conferència sobre la llei del contenciós administratiu, dies després de ser protagonistes en la decisió del TS de fer pagar als clients l'impost hipotecari Díez-Picazo va ser qui va forçar la revisió de la decisió del TS que establia que els bancs assumissin l'impost, mentre que Lesmes ha defensat la decisió final del Suprem.La PAH i el Sindicat de Llogaters de Barcelona han convocat dissabte mobilitzacions de rebuig a la decisió del TS però encara no hi ha hagut reaccions a la presència dels dos magistrats a la UB.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)