El Govern i Cs topen pels presos: «Els hauria de caure la cara de vergonya»

Tens debat entre la consellera de Justícia, Ester Capella, i la diputada Lorena Roldán, de Ciutadans, pels presumptes "privilegis" dels presos polítics. Capella ha apuntat que al partit espanyolista "li hauria de caure la cara de vergonya" pel tracte públic que dispensa als dirigents privats de llibertat, i ha negat que tinguin una situació favorable en comparació a la resta d'interns. Roldán no hi ha estat d'acord i s'ha negat a visitar-los: "No puc anar a visitar els presos polítics perquè no n'hi ha"."No contesta perquè sap que està donant un tracte de favor als presos del procés. Com que per a vostè són presos polítics, es veu que això li dona potestat per posar-los un despatxet a Lledoners o a Mas d'Enric", ha indicat Roldán. "Què s'esperaven, de la legislatura passada? Els vam advertir i no van fer cas. Ara se sorprenen i es queixen", ha recalcat la diputada de Ciutadans. "Vostès què creuen, que amb l'acta de diputat ve una polsera de barra lliure d'impunitat?", ha indicat la dirigent espanyolista. "No puc anar a visitar els presos polítics perquè no n'hi ha, no hi ha persecució política", ha dit.Com que només es parla del procés -ha considerat Roldán, que ha basat la intervenció precisament en això-, "no es pot avaluar res més". "Vostè ha dit moltes barbaritats", ha respost Capella. "Els presos tenen tots els drets, menys la llibertat. Escoltin Aministia Internacional i més d'un centenar de catedràtics de dret penal. Els hauria de caure la cara de vergonya", ha assenyalat la consellera, que ha demanat a Ciutadans fixar-se en els drets de les dones a la presó i el tracte a persones amb discapacitat."Els presos han rebut fins a 21 visites en un sol dia, ho hem vist en titulars i fotos al costat. En quin punt del reglament es permet, això? Suposo que a la resta d'interns també els interessa. Vostè serà la consellera més estimada per la població reclosa", ha ironitzat Roldán. Segons la seva versió, la diputada de Ciutadans va mostrar interès en una reunió amb Capella a visitar les presons -no per reunir-se amb els dirigents privats de llibertat-, i la consellera li va demanar que hi anés amb una delegació dels grups parlamentaris. "Vostè està mentint, s'ha de tenir cara", ha recalcat Roldán.La diputada de Ciutadans ha estat especialment crítica amb la visita de Pablo Iglesias a Oriol Junqueras. "Va venir a negociar un pacte vergonyós, a bescanviar pressupostos per indults, que és el que vostès volen", ha apuntat Roldán, que ha preguntat "qui autoritza aquestes visites". "Com que no em contestarà, ho demanaré per escrit. La majoria dels casos no són autoritats, ni tampoc les visites són als centres. Que vagin a Quatre Camins, que cau a trossos", ha assenyalat la diputada de Ciutadans."Anar a la presó 21 vegades a veure Junqueras no forma part de cap reglament", ha insistit la dirigent espanyolista, que ha acusat el Govern de "trepitjar els drets dels diputats" a conèixer la informació. "Hi ha tracte de favor, i la transparència brilla per la seva absència. Hem de demanar empara a la mesa per tenir informació", ha indicat Roldán. "Des que tenen les claus de la Moncloa estan comodíssims, però no permetrem que treguin legitimitat a aquest Parlament", ha apuntat la diputada de Ciutadans. "Si espera que em cansi, esperi's asseguda", ha conclòs la primera intervenció.Capella, en el primer torn de rèplica, ha indicat que a Roldán "no li interessa" el tracte als interns. "Vostè no es qüestiona que persones que no estan condemnades siguin a la presó", ha apuntat. La consellera ha recalcat que el 155 ja no està en vigor -encara que Ciutadans demani de nou la intervenció de l'autonomia-, i ha assenyalat que per al partit d'Inés Arrimadas la molèstia és el Govern. "Vostès volen liquidar l'autogovern, que desapareguéssim com a país. A Catalunya, com a la resta de països democràtics, les autoritats tenen el dret de visitar les presones. És la nostra obligació", ha resumit."Mentre vostès diuen que tenen privilegis, ni tan sols han demanat la visita a cap pres preventiu o a persones que compleixen condemna. Si tan li amoïna la situació, visiti-les. Vostè té la factultat d'anar-hi. Miri-ho i comprovi-ho vostè mateixa, pero tant li fa. Parlen des del desconeixement", ha recalcat. Els presos van enviar una carta a Ciutadans i PP per convidar-los a Lledoners i parlar amb ells i altres interns

