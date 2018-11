Un total de 26 policies espanyols, citats a declarar per les càrregues de l'1-O

El jutjat d'instrucció 7 de Barcelona, que investiga l'actuació dels agents de la policia nacional espanyola durant la jornada de l'1 d'octubre, ha citat a declarar 26 policies del 13 al 23 de novembre, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).Seran cinc agents el 13 de novembre, quatre el 14 de novembre, quatre més el dia 16, quatre el 20 de novembre, quatre més el 22 i cinc agents el 23 de novembre. Tots ells hauran de comparèixer davant del titular del jutjat a partir de les 10.00 del matí.La investigació de les càrregues de l'1-O es va iniciar arran de les denúncies que diverses persones ferides van presentar després del referèndum. Això va motivar una investigació judicial en què l'Ajuntament de Barcelona consta com a acusació popular, i on consten 390 fotografies i més de nou hores de vídeo, a més de les gravacions aportades per la pròpia policia espanyola.En alguns casos, com el de l'escola Mediterrània, el jutge creu que les càrregues podrien ser "com a mínim indiscriminades i desproporcionades" i, en una interlocutòria, manté que alguns agents es van dirigir a la multitud "sense intercanviar cap paraula" ni cap "adveniment", i que van començar a empènyer la gent ''incitant una situació violenta''. Concretament, destacava que en diverses filmacions es podien observar persones empeses a terra, una persona amb el cap sagnant i un agent colpejant amb la seva defensa a la cara a les persones que ja havien estat desallotjades.Per altra banda, també investiga l'actuació a l'escola Ramon Llull de Barcelona on Roger Español va perdre un ull, i els casos on es van produir uns 17 trets de bales de goma.Les actuacions dels agents investigats es van realitzar, també, a les escoles Àgora i Pies de Sant Antoni, i de l'Infant Jesús de la capital catalana.

