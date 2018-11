Valtònyc se solidaritza amb Dani Mateo: «Envieu-me draps d'aquests i em netejaré els mocs»

Dani Mateo ya tenía miedo de hacer el sketch, y después de lo ocurrido, no volverá a hacerlo más. Está tan acojonado que hasta ha salido a pedir perdón y aún sigue lamentándose, por un sketch. La autocensura es la peor censura de todas.

Solidaridad con Dani Mateo. Si quieres enviadme trapos de esos y me limpio los mocos, el sudor de los sobacos y la mierda del culo. Si no hay banderas suficientes, me sirve una foto de la familia Real, la constitución o una piedra del Valle de los Caidos, que yo soy muy de campo.