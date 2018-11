Les recuperacions de setembre a l'ESO tenen els dies comptats

La convocatòria d'exàmens de setembre dificultava l'organització dels centres la primera setmana després de les vacances d'estiu, en què es treballa per planificar el nou curs escolar

El Departament d'Ensenyament eliminarà les recuperacions de setembre a l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) a partir d'aquest curs, Segons han avançat diversos mitjans i ha confirmat l'ACN, així ho va comunicar a la Junta de Directors d'Ensenyament fa unes setmanes el secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, però cal que es modifiquin les instruccions d'inici de curs per a què entri en vigor.En aquest document, consta que la convocatòria d'avaluació extraordinària s'havia de dur a terme entre el 3 i el 5 de setembre, i si s'oficialitza el canvi, es farà entre el 20 i el 26 de juny. El Departament també està estudiant implementar aquesta modificació a Batxillerat de cara als propers cursos.La mesura reverteix una de les polítiques que va implantar la consellera Irene Rigau per tal de millorar els resultats acadèmics dels alumnes i reduir el fracàs escolar. Tanmateix, des del Departament d'Ensenyament es considera que no s'han obtingut els resultats esperats ja que no s'ha notat millora del rendiment escolar en els alumnes amb més dificultats i d'entorns menys afavorits.Per això, han estat els mateixos directors que han demanat el canvi, ja que defensen que al juny, amb acompanyament del tutor i suport del professorat, aquests alumnes poden fer un sobreesforç que no els és possible a l'estiu, encara que tinguin més temps. A més a més, fonts del Departament consideren que aquest canvi està alineat amb el nou model d'avaluació global i continuada.A banda, també s'ha tingut en compte que la convocatòria d'exàmens de setembre dificultava l'organització dels centres la primera setmana després de les vacances d'estiu, en què es treballa per planificar el nou curs escolar. Des del Departament es considera que encara que ja hagi començat el curs, aquest canvi no causarà cap perjudici als alumnes perquè tot just és el primer trimestre.Es duu a terme a petició dels mateixos directors de centre que consideren que els exàmens de setembre no han tingut els resultats establerts perquè no ha millorat els resultats dels alumnes amb més dificultats.

