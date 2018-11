L'Estat proposa acordar el finançament de la variant d'Olot en una comissió bilateral

El pas de la variant d'Olot per l'Hostal del Sol és un dels punts crítics del projecte. Foto: Martí Albesa

L'Estat manté el compromís de finançar el tram nord de la variant d'Olot i proposa acordar el finançament en la comissió bilateral amb la Generalitat. L'alcalde de la població, Josep Maria Corominas, s'ha reunit aquest dimecres amb el secretari general d'infraestructures per avaluar la situació i intentar desencallar el projecte.Corominas ha recordat que l'anterior executiu del PP va proposar signar un conveni per garantir que assumiria el cost d'aquest tram (la resta d'obra la finança la Generalitat) però que ara la intenció del Govern de Pedro Sánchez és passar-ho per aquesta comissió. "És només un canvi d'estratègia però ara nosaltres pressionarem perquè la variant estigui a l'ordre del dia d'aquesta comissió al més aviat possible", ha detallat.Segons Corominas, garantir que l'Estat assumirà el cost d'entre 25 i 35 milions d'euros del tram sud de la variant és l'última "barrera" abans que la Generalitat tiri endavant la redacció del projecte. L'única diferència, exposa l'alcalde, és aquest canvi de "fórmula" perquè l'anterior govern del PP proposava fer-ho a través d'un protocol i l'executiu socialista s'inclina per abordar el finançament en una comissió bilateral Estat-Generalitat."Ha estat una reunió cordial i el que és important per a nosaltres és que l'Estat manté el compromís amb la variant d'Olot", ha subratllat Corominas. Ara, l'objectiu de l'alcalde és dedicar "totes les forces" per incloure la infraestructura a l'ordre del dia d'aquesta comissió "com més aviat millor". "Un cop la comissió acordi el finançament, es desencallarà la redacció del projecte i es podrà tirar endavant tota la variant", ha afegit.Serà la Generalitat, tal i com estava acordat, qui s'encarregarà de la redacció del projecte i l'execució de l'obra. Corominas ha recordat que la resta de l'obra depèn de la Generalitat i que alguns trams ja estan redactats i a punt per començar-hi a treballar (com el del túnel de la Pinya) i d'altres pendent de sortir a exposició pública (com el tram entre la Vall d'en Bas i de les Preses). Amb tot, Corominas espera que es pugui mantenir el calendari que actualment hi ha sobre la taula.

