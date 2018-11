VÍDEO La parella argentina més famosa del Mundial reapareix amb un nou vídeo viral

El Mundial 2018 va deixar molts bons gols però també vídeos virals a la xarxa. Un d'ells és el que van protagonitzar els humoristes Jero Freixas i la seva parella. En un vídeo que es va fer viral, discutien per si havien d'acceptar o no la invitació a un casament que coincidia amb la competició de futbol. Ara, tornen, i amb un nou problema, potser més greu: la final de la Libertadores que enfronta Boca i River.La final va canviar de data i això ha portat problemes. En el cas de la parella més famosa del Mundial, els torna a coincidir amb un casament. El seu amic Chino es casa. "Jo li vaig dir que canviés la data del casament a novembre!", diu, incrèdul, Jero. "I si posen pantalles?", pregunta la parella. "Al Mundial no hi ha rivalitat. Els aficionats del Boca i el River no poden veure el partit junts!", replica el seu company, i afegeix: "La gent que veu el futbol no som civilitats".Aquest és el vídeo del Mundial que es va fer viral.

