Aragonès iniciarà una ronda de contactes amb els grups sobre els pressupostos

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha anunciat que iniciarà una ronda de contactes amb els grups parlamentaris per explicar les xifres dels pressupostos del 2019, i espera que la setmana que ve ja comencin les reunions. Així ho ha anunciat des del ple del Parlament en resposta a una interpel·lació de la diputada del PSC Alícia Romero.Aragonès s'ha mostrat obert a revisar la política fiscal, també l'impost de successions, però ha avisat que el recorregut està "molt esgotat" i que Catalunya és el tercer territori de l'Estat amb la pressió fiscal més elevada. Els pressupostos per a l'any que ve suposaran 1.600 milions d'euros més per a despesa.Aragonès ha criticat que l'estat espanyol calculi a la baixa el model de finançament i ha xifrat en 1.000 milions d'euros el "desfasament" dels últims anys. Les males previsions dels governs de l'Estat són, segons el vicepresident, un dels primers elements que condicionen la capacitat de despesa.Pel que fa a la fiscalitat, Aragonès s'ha obert a "parlar de tot", també de l'impost de successions, com reclama el PSC, però també ha alertat que cal ser conscients del recorregut que s'ha fet en la fiscalitat en els últims anys i del marge que hi ha.El vicepresident també ha afirmat que està disposat a parlar de canvis que es poden fer en l'impost de patrimoni perquè quedi restaurat i no s'hagi de dependre de la decisió del Congrés de tornar-lo a allargar.Una altra modificació que s'ha de fer, segons Aragonès, és excloure de la regla de despesa algunes excepcions, com el retorn dels deutes. D'aquesta manera, segons ha explicat, el retorn de les pagues extra pendents als treballadors públics no computarien en el topall de despesa que estableix la llei. En aquest sentit, la diputada Romero li ha replicat que amb els 1.600 milions d'euros de més que disposen els pressupostos del 2019, el Govern ja pot tornar les pagues extra.Romero també ha criticat que el Govern no hagi fet una "proposta de reforma fiscal integral" i ha posat l'accent en la necessitat de modificar l'impost de successions com un instrument imprescindible per repartir la riquesa i per lluitar contra la desigualtat.

